Лукашенко: в новой конституции Беларуси надо прописать, что президентом можно быть только после службы в армии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 34693 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101978 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106871 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134013 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110820 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131643 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102121 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102591 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104435 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102061 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лукашенко: в новой конституции Беларуси надо прописать, что президентом можно быть только после службы в армии

Лукашенко: в новой конституции Беларуси надо прописать, что президентом можно быть только после службы в армии

Киев  •  УНН

 • 14450 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в новой конституции прописать в качестве обязательного требования к претендентам на высший государственный пост службу в армии. Такое заявление глава государства сделал в четверг, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, передает агентство БелТА, информирует УНН.

“Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк, — отметил Лукашенко. — Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности) быть не должно”.

Он также “пошутил” по поводу возможных претензий женщины на президентский пост: “Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее”.

Ранее Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в конституцию. Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в основном законе полномочия властей разных уровней с передачей части прав “вниз — до председателей райисполкомов, губернатора”.

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