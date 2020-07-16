Лукашенко: в новой конституции Беларуси надо прописать, что президентом можно быть только после службы в армии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в новой конституции прописать в качестве обязательного требования к претендентам на высший государственный пост службу в армии. Такое заявление глава государства сделал в четверг, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, передает агентство БелТА, информирует УНН.
“Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк, — отметил Лукашенко. — Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности) быть не должно”.
Он также “пошутил” по поводу возможных претензий женщины на президентский пост: “Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее”.
Ранее Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в конституцию. Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в основном законе полномочия властей разных уровней с передачей части прав “вниз — до председателей райисполкомов, губернатора”.