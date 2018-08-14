Лукашенко пригрозив “тотальною чисткою” в уряді Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав на цьому тижні внести йому пропозиції щодо замін в керівництві уряду. Про це він заявив на нараді про хід виконання доручень щодо комплексного розвитку Оршанського району, передає УНН з посиланням на Белта.
За словами глави держави, єдина причина невиконання його доручень полягає в “пофігічному ставленні уряду до доручень Президента”.
“Тому на цьому тижні внести пропозиції щодо заміни всього керівництва уряду, всієї верхівки з резерву кадрів, який мною сформований”, — наголосив президент.
Лукашенко доручив внести пропозиції щодо міністрів промисловості і будівництва.
Як повідомляв УНН, Лукашенко дорікнув Російській Федерації за недобросовісну конкуренцію та невиконання зобов’язань в межах Євразійського економічного союзу.