Лукашенко пригрозил "тотальной чисткой" в правительстве Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал на этой неделе внести ему предложения по заменах в руководстве правительства. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района, передает УНН со ссылкой на Белта.
По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в “пофигистичном отношении правительства к поручениям Президента”.
“Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мной сформирован”, — подчеркнул президент.
Лукашенко поручил внести предложения по поводу министров промышленности и строительства.
Как сообщал УНН, Лукашенко упрекнул Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.