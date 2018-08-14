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Лукашенко пригрозил "тотальной чисткой" в правительстве Беларуси

Киев • УНН

 • 10422 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал на этой неделе внести ему предложения по заменах в руководстве правительства. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района, передает УНН со ссылкой на Белта.

Лукашенко пригрозил "тотальной чисткой" в правительстве Беларуси

По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в “пофигистичном отношении правительства к поручениям Президента”.

“Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мной сформирован”, — подчеркнул президент.

Лукашенко поручил внести предложения по поводу министров промышленности и строительства.

Как сообщал УНН, Лукашенко упрекнул Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

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