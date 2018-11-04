Лукашенко попередив про відповідь Мінська і Москви на базу США у Польщі

"Я міністру закордонних справ сказав - він виступав у нас в Мінську: ми з вами воювати не збираємося. Тому не треба створювати зайві бази. В іншому випадку ми з росіянами повинні будемо відповідати. Значить, ми будемо змушені щось розміщувати, щоб вам протидіяти", - заявив Лукашенко, говорячи про пропозиції побудувати у Польщі американську військову базу.

З його слів, білоруська зовнішньополітична лінія йде від життя: "Я нічого не придумав. З сусідами треба жити добре, чого нам з ними сваритися".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що майбутнє розширення американської присутності і размещення постійної бази США в Польщі, яка отримала робочу назву "Форт Трамп" (Fort Trump), є реакцією на агресивні дії Росії, і це не загрожує сусідам.

Як повідомляв УНН, у кінці травня поточного року Варшава виступила з ініціативою про розміщення на території Польщі американської танкової дивізії або рівноцінного з'єднання і готова побудувати всю необхідну інфраструктуру. Заради цього польська влада готова інвестувати в спільний проект 1,5-2 млрд доларів. Можливими місцями розгортання частини називалися околиці міст Бидгощ і Торунь.