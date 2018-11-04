Лукашенко предупредил об ответе Минска и Москвы на базу США в Польше 

"Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил Лукашенко, говоря о предложениях построить в Польше американскую военную базу.

С его слов, белорусская внешнеполитическая линия идет от жизни: "Я ничего не придумал. С соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться".

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что будущее расширение американского присутствия и размещение постоянной базы США в Польше, которая получила рабочее название "Форт Трамп" (Fort Trump), является реакцией на агрессивные действия России, и оно не угрожает соседям.

Как сообщал УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. Возможными местами развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.