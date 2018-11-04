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Лукашенко предупредил об ответе Минска и Москвы на базу США в Польше 

Лукашенко предупредил об ответе Минска и Москвы на базу США в Польше 

Киев  •  УНН

 • 11624 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польше Яцеку Чапутовичу не создавать "лишние базы" в его стране, иначе Минск "с россиянами" вынуждены будут ответить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - заявил Лукашенко, говоря о предложениях построить в Польше американскую военную базу.

С его слов, белорусская внешнеполитическая линия идет от жизни: "Я ничего не придумал. С соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться".

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что будущее расширение американского присутствия и размещение постоянной базы США в Польше, которая получила рабочее название "Форт Трамп" (Fort Trump), является реакцией на агрессивные действия России, и оно не угрожает соседям.

Как сообщал УНН, в конце мая текущего года Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши американской танковой дивизии или равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. Ради этого польская власть готова инвестировать в совместный проект 1,5-2 млрд долларов. Возможными местами развертывания части назывались окраины городов Быдгощ и Торунь.

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