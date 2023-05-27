лукашенко перебуває у важкому стані - опозиціонер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зараз перебуває в лікарні у критичному стані. Про це написав білоруський опозиціонер Валерій Цепкало у своєму Twitter, передає УНН.
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Так, білоруський кандидат у президенти та колишній посол у США Валерій Цепкало, у своєму Twitter написав, що за його непідтвердженою інформацію, лукашенко наразі перебуває в лікарні у критичному стані.
"За інформацією, яка потребує підтвердження, лукашенка після закритої зустрічі з путіним терміново доставили до Центральної клінічної лікарні москви. Для лікування його критичного стану були залучені провідні спеціалісти", - написав Цепкало.
Він додав, що зусилля москви, спрямовані на організацію порятунку самопроголошеного президента, ймовірно, мають на меті розвіяти спекуляції щодо причетності кремля в отруєнні.
"Були проведені процедури очищення крові. Зусилля, спрямовані на порятунок білоруського диктатора, мають на меті розвіяти спекуляції щодо нібито причетності кремля в отруєнні", - підкреслив Цепкало.
Опозиціонер закликав західних лідерів скликати найближчими днями стратегічну сесію для обговорення ініціативи "Вибори" та інших заходів, які необхідно вжити для забезпечення перехідного періоду.
"Як представники Демократичного форуму республіки білорусь, рішуче закликаємо західних лідерів скликати найближчими днями стратегічну сесію для обговорення ініціативи "Вибори" та інших заходів, які необхідно вжити для забезпечення перехідного періоду. Тому що, проведення виборів у такий критичний момент допоможе не лише відновити правопорядок у майбутній білорусі, а й закладе основи для стабілізації ситуації на кордоні Європейського Союзу та світу", - підсумував Цепкало.
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