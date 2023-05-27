лукашенко находится в тяжелом состоянии - оппозиционер
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Об этом написал белорусский оппозиционер Валерий Цепкало в своем Twitter, передает УНН.
Детали
Так, белорусский кандидат в президенты и бывший посол в США Валерий Цепкало, в своем Twitter написал, что по его неподтвержденной информации, лукашенко сейчас находится в больнице в критическом состоянии.
"По информации, которая требует подтверждения, лукашенко после закрытой встречи с путиным срочно доставили в Центральную клиническую больницу москвы. Для лечения его критического состояния были привлечены ведущие специалисты", - написал Цепкало.
Он добавил, что усилия москвы, направленные на организацию спасения самопровозглашенного президента, вероятно, имеют целью развеять спекуляции о причастности кремля в отравлении.
"Были проведены процедуры очистки крови. Усилия, направленные на спасение белорусского диктатора, имеют целью развеять спекуляции о якобы причастности кремля в отравлении", - подчеркнул Цепкало.
Оппозиционер призвал западных лидеров созвать в ближайшие дни стратегическую сессию для обсуждения инициативы "Выборы" и других мер, которые необходимо предпринять для обеспечения переходного периода.
"Как представители Демократического форума республики беларусь, решительно призываем западных лидеров созвать в ближайшие дни стратегическую сессию для обсуждения инициативы "Выборы" и других мер, которые необходимо предпринять для обеспечения переходного периода. Потому что, проведение выборов в такой критический момент поможет не только восстановить правопорядок в будущей беларуси, но и заложит основы для стабилизации ситуации на границе Европейского Союза и мира", - подытожил Цепкало.
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