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лукашенко находится в тяжелом состоянии - оппозиционер

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Об этом написал белорусский оппозиционер Валерий Цепкало в своем Twitter, передает УНН.

Детали

Так, белорусский кандидат в президенты и бывший посол в США  Валерий Цепкало, в своем Twitter написал, что по его неподтвержденной информации, лукашенко сейчас находится в больнице в критическом состоянии. 

"По информации, которая требует подтверждения, лукашенко после закрытой встречи с путиным срочно доставили в Центральную клиническую больницу москвы. Для лечения его критического состояния были привлечены ведущие специалисты", - написал Цепкало.

Он добавил, что усилия москвы, направленные на организацию спасения самопровозглашенного президента, вероятно, имеют целью развеять спекуляции о причастности кремля в отравлении.

"Были проведены процедуры очистки крови. Усилия, направленные на спасение белорусского диктатора, имеют целью развеять спекуляции о якобы причастности кремля в отравлении", - подчеркнул Цепкало.

Оппозиционер призвал западных лидеров созвать в ближайшие дни стратегическую сессию для обсуждения инициативы "Выборы" и других мер, которые необходимо предпринять для обеспечения переходного периода.

"Как представители Демократического форума республики беларусь, решительно призываем западных лидеров созвать в ближайшие дни стратегическую сессию для обсуждения инициативы "Выборы" и других мер, которые необходимо предпринять для обеспечения переходного периода. Потому что, проведение выборов в такой критический момент поможет не только восстановить правопорядок в будущей беларуси, но и заложит основы для стабилизации ситуации на границе Европейского Союза и мира", - подытожил Цепкало.

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