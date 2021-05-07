Лукашенко назвав "умову", за якої проведе дострокові вибори у Білорусі

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“Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори”, — сказав він.

Деталі

За словами Лукашенка, в цьому випадку він готовий буде переступити через те, що Білорусь є незалежною і суверенною країною.

На його думку, в ході виборів в США, які пройшли в листопаді, у чинного тоді президента Дональда Трампа “витерли ноги”, люди голосували поштою, а бюлетені за Трампа нібито “викидалися в урну”. Він заявив, що Захід дорікає Мінськ в надмірному застосуванні сили під час протестів, тоді як в США в прямому ефірі були показані кадри вбивства однієї з учасниць протесту.

“Так чому ми тоді неправильно діяли, захищаючи свою країну? І вони нам пропонують дострокові вибори. Повторюю: я — за. Разом з американцями: вони накосячили більше”, — зазначив глава держави. Також Лукашенко висловив думку, що Вашингтон ніколи не піде на перевибори.

“А ми підемо — в будь-який день, як тільки вони оголосять про дострокові вибори. Щоб було чесно”, — додав він.

Контекст

Раніше Лукашенко неодноразово допускав проведення дострокових президентських виборів, однак конкретних термінів не називав. Так, він говорив, вибори можуть бути проведені після реформи Конституції. Лукашенко також вказував, що якщо проводити президентські вибори, то вони повинні відбутися раніше парламентських, щоб зберегти парламент до того, як з’явиться новий президент.

Вибори президента Білорусі пройшли 9 серпня 2020 року. ЦВК заявила, що перемогу на виборах здобув Лукашенко, якого підтримало більше 80% виборців. Опозиційний кандидат Світлана Тіхановська, за даними Центрвиборчкому, набрала 10% голосів, проте опозиція визнала підсумки виборів сфальсифікованими. В результаті в країні почалися протести, які в перший час супроводжувалися зіткненнями з поліцією і затриманнями.

Протестувальників підтримали країни Заходу, також як і Україна, які не визнали підсумки виборів і зажадали проведення нового голосування. Лукашенко називав вибори легітимними, Росія визнала їхні підсумки.