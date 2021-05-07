Лукашенко назвал "условие", при котором проведет досрочные выборы в Беларуси

Цитата

“Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы”, — сказал он.

Детали

По словам Лукашенко, в этом случае он готов будет переступить через то, что Беларусь является независимой и суверенной страной.

По его мнению, в ходе выборов в США, прошедших в ноябре, о действовавшего президента Дональда Трампа “вытерли ноги”, люди голосовали по почте, а бюллетени за Трампа якобы “выбрасывались в урну”. Он заявил, что Запад упрекает Минск в чрезмерном применении силы во время протестов, тогда как в США в прямом эфире были показаны кадры убийства одной из протестующих.

“Так почему мы тогда неправильно действовали, защищая свою страну? И они нам предлагают досрочные выборы. Повторяю: я — за. Вместе с американцами: они накосячили больше”, — отметил глава государства. Также Лукашенко выразил мнение, что Вашингтон никогда не пойдет на перевыборы.

“А мы пойдем — в любой день, как только они объявят о досрочных выборах. Чтобы было честно”, — добавил он.

Контекст

Ранее Лукашенко неоднократно допускал проведение досрочных президентских выборов, однако конкретных сроков не называл. Так, он говорил, выборы могут быть проведены после реформы Конституции. Лукашенко также указывал, что если проводить президентские выборы, то они должны состояться раньше парламентских, чтобы сохранить парламент до того, как появится новый президент.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа 2020 года. ЦИК заявила, что победу на выборах одержал Лукашенко, которого поддержало более 80% избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по данным Центризбиркома, набрала 10% голосов, однако оппозиция сочла итоги выборов сфальсифицированными. В результате в стране начались протесты, которые в первое время сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями.

Протестующих поддержали страны Запада, также как и Украина, которые не признали итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. Лукашенко называл выборы легитимными, Россия признала их итоги.