Луганська "Зоря" зіграє з "Феєнордом" з Нідерландів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні на одеському стадіоні “Чорноморець” в рамках четвертого туру групового етапу розіграшу Ліги Європи 2016/17, луганська “Зоря” прийматиме “Феєнорд” (Роттердам, Нідерланди), передає кореспондент УНН.
Як повідомив на передматчевій прес-конференції головний тренер луганського клубу Ю.Вернидуб, до Одеси не приїхав ключовий гравець Артем Гордієнко — в нього надрив м’язів. Також Ю.Вернидуб зазначив, що з командою повністю розібрали гру “Феєнорду” та бачать як сильні, так і слабкі сторони нідерландського клубу.
“Намагатимемось їми скористатись”, — заявив наставник “Зорі”.
Нагадаємо, півзахисник луганської “Зорі” Іван Петряк на передматчевій прес-конференції розповів журналістам про свої відчуття напередодні матчу з “Феєнордом”.