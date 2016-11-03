Луганская "Заря" сыграет с "Фейеноордом" из Нидерландов

Как сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер луганского клуба Ю.Вернидуб, в Одессу не приехал ключевой игрок Артем Гордиенко - у него надрыв мышц. Также Ю.Вернидуб отметил, что с командой полностью разобрали игру "Фейенорда" и видят как сильные, так и слабые стороны нидерландского клуба.

"Постараемся ими воспользоваться", - заявил наставник "Зари".

Напомним, полузащитник луганской "Зари" Иван Петряк на предматчевой пресс-конференции рассказал журналистам о своих ощущениях перед матчем с "Фейеноордом".