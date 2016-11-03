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15 марта, 19:03 • 114490 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164607 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136779 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129355 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112315 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105179 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101229 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134400 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Луганская "Заря" сыграет с "Фейеноордом" из Нидерландов

Луганская "Заря" сыграет с "Фейеноордом" из Нидерландов

Киев • УНН

 • 8778 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня на одесском стадионе "Черноморец" в рамках четвертого тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы 2016/17, луганская "Заря" примет "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды), передает корреспондент УНН.

Как сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер луганского клуба Ю.Вернидуб, в Одессу не приехал ключевой игрок Артем Гордиенко - у него надрыв мышц. Также Ю.Вернидуб отметил, что с командой полностью разобрали игру "Фейенорда" и видят как сильные, так и слабые стороны нидерландского клуба.

"Постараемся ими воспользоваться", - заявил наставник "Зари".

Напомним, полузащитник луганской "Зари" Иван Петряк на предматчевой пресс-конференции рассказал журналистам о своих ощущениях перед матчем с "Фейеноордом".

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