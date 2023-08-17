Луганщина: росіяни за добу завдали понад 150 ударів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Луганській області російські війська б’ють з повітря по всій лінії фронту та по населених пунктах, загалом за минулу добу відкривали вогонь понад 150 разів, застосовуючи різні види озброєння, повідомив у четвер голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Надія, Невське, Білогорівка - усі вони під ударами авіації противника. Він б’є з повітря по всій лінії фронту. По позиціях наших військ та населених пунктах росіяни за учора відкривали вогонь понад 150 разів. Застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, танки", - повідомив Лисогор у Telegram.
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З його слів, є руйнування в Невському, де пролунали чотири вибухи. Там пошкоджено житловий будинок. Дісталося й Новолюбівці.
Також, додав він, артилерійських обстрілів зазнали Діброва та Білогорівка.
Нагадаємо
Майже 90% зруйнованого окупантами майна на Луганщині - у Сєвєродонецькому районі.