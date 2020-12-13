Луческу розкритикував VAR після нічиї з “Колосом”

“Я не можу зрозуміти, для чого VAR? Чому ним не користувалися в першому таймі, коли ледь не розірвали коліно Шапаренку? Чому повтори не дивилися тоді? На VAR завжди показують момент останнього контакту — так було і в епізоді з пенальті в наші ворота, і з вилученням Шепелєва. Якщо зупинити цей кадр, то, звичайно, це буде виглядати, як порушення, а в динаміці все не так.

Неможливо стільки червоних карток отримувати в кожній грі після використання VAR. Те ж стосується вилучень Забарного, а також Мораеса у „Шахтаря“. Потрібно трактувати такі моменти зовсім по-іншому. А VAR призводить до незрозумілості. Вони завжди беруть останній кадр, коли є контакт, момент удару, а якщо дивитися в динаміці, то все виглядає зовсім інакше.

Що дають ці паузи на VAR? Це неможливо, це не футбол. Такі великі паузи на перегляд записів, постійні зупинки збивають темп гри. Неможливо стояти і чекати три-п’ять хвилин, поки арбітри перемотають запис, щоб щось змінити”, — наголосив Луческу.

Проте румунський тренер відзначив організованість у грі “Колоса” та не применшив їх заслуг у поєдинку з “Динамо”.

Нагадаємо, що у грі “Динамо” — “Колос” відбулося два вилучення після повторів VAR.