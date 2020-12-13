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Луческу раскритиковал VAR после ничьи с “Колосом”

Луческу раскритиковал VAR после ничьи с “Колосом”

Киев  •  УНН

 • 12418 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Наставник “Динамо” Мирча Луческу выразил обеспокоенность верности введения видеоповторов с помощью VAR после поединка с “Колосом” (2:2), передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

“Я не могу понять, для чего VAR? Почему им не пользовались в первом тайме, когда чуть не разорвали колено Шапаренко? Почему повторы не смотрели тогда? На VAR всегда показывают момент последнего контакта — так было и в эпизоде с пенальти в наши ворота, и с изъятием Шепелева. Если остановить этот кадр, то, конечно, это будет выглядеть, как нарушение, а в динамике все не так.

Невозможно столько красных карточек получать в каждой игре после использования VAR. То же касается изъятий Забарного, а также Мораеса у „Шахтера“. Нужно трактовать такие моменты совсем по-другому. А VAR приводит к непонятности. Они всегда берут последний кадр, когда есть контакт, момент удара, а если смотреть в динамике, то все выглядит совсем иначе.

Что дают эти паузы на VAR? Это невозможно, это не футбол. Такие большие паузы на просмотр записей, постоянные остановки сбивают темп игры. Невозможно стоять и ждать три-пять минут, пока арбитры перемотают запись, чтобы что-то изменить”, — подчеркнул Луческу.

Однако румынский тренер отметил организованность в игре “Колоса”, но не умалил их заслуг в поединке с “Динамо”.

Напомним, что в игре “Динамо” — “Колос” произошло два удаления после повторов VAR.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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