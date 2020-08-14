Луческу про півфінал Ліги Європи: "Шахтар" дуже непросто обіграти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Коуч київського "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від півфінального протистояння Ліги Європи, в якому його колишній клуб "Шахтар" боротиметься із "Інтером", повідомляє УНН з посиланням на сайт "passioneinter".
"На даний момент "Шахтар" дуже непросто обіграти. Команда демонструє відмінну організованість. "Шахтар" награвав свою нинішню схему роками, і тепер кожен досконально знає свою роль, а наявність у складі бразильців дає перевагу в техніці і імпровізації. Думаю, "Інтеру" буде важко, якщо "Шахтар" буде мати перевагу у володінні м'ячем. Сам матч стане дуже цікавим. Гадаю, що "Шахтар" зможе пробитися в вирішальний матч і виграти титул", - наголосив 75-річний тренер.
Примітно, що Луческу протягом 12 років очолював "гірників", а з наступного сезону працювати у стані головного конкурента – "Динамо".
Нагадаємо, що "Шахтар" одержав розгромну перемогу над "Базелем" в 1/4 фіналу Ліги Європи.