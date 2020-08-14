Луческу о полуфинале Лиги Европы: "Шахтер" очень непросто обыграть
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Коуч киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги Европы, в котором его бывший клуб "Шахтер" будет бороться с "Интером", сообщает УНН со ссылкой на сайт "passioneinter".
"На данный момент "Шахтер" очень непросто обыграть. Команда демонстрирует отличную организованность. "Шахтер" наигрывал свою нынешнюю схему годами, и теперь каждый досконально знает свою роль, а наличие в составе бразильцев дает преимущество в технике и импровизации. Думаю, "Интеру" будет трудно, если "Шахтер" будет иметь преимущество во владении мячом. Сам матч станет очень интересным. Думаю, что "Шахтер" сможет пробиться в решающий матч и выиграть титул", - отметил 75-летний тренер.
Примечательно, что Луческу в течение 12 лет возглавлял "горняков", а со следующего сезона будет работать в расположении главного конкурента - "Динамо".
Напомним, что "Шахтер" одержал разгромную победу над "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы.