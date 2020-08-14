Луческу о полуфинале Лиги Европы: "Шахтер" очень непросто обыграть

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73754 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100142 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124075 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105803 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125759 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100857 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101751 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103808 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101879 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
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Луческу о полуфинале Лиги Европы: "Шахтер" очень непросто обыграть

Луческу о полуфинале Лиги Европы: "Шахтер" очень непросто обыграть

Киев  •  УНН

 • 12607 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Коуч киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги Европы, в котором его бывший клуб "Шахтер" будет бороться с "Интером", сообщает УНН со ссылкой на сайт "passioneinter".

"На данный момент "Шахтер" очень непросто обыграть. Команда демонстрирует отличную организованность. "Шахтер" наигрывал свою нынешнюю схему годами, и теперь каждый досконально знает свою роль, а наличие в составе бразильцев дает преимущество в технике и импровизации. Думаю, "Интеру" будет трудно, если "Шахтер" будет иметь преимущество во владении мячом. Сам матч станет очень интересным. Думаю, что "Шахтер" сможет пробиться в решающий матч и выиграть титул", - отметил 75-летний тренер.

Примечательно, что Луческу в течение 12 лет возглавлял "горняков", а со следующего сезона будет работать в расположении главного конкурента - "Динамо".

Напомним, что "Шахтер" одержал разгромную победу над "Базелем" в 1/4 финала Лиги Европы.

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