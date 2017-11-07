"Лото-Забава" йде на новий рекорд: сім тиражів поспіль гравці зривають 1 млн грн

Ім'я щасливчика поки невідомо, але в той же час, це вже сьомий виграш призу в 1 мільйон гривень поспіль. Починаючи з 23 вересня не було ще жодного тиражу лотереї, де б українці не зірвали один з головних грошових призів "Лото-Забава" - 1 млн грн.

З початку 2017 року щасливчиків, які виграли приз від 1 млн і вище, вже 16. Всі вони стали мільйонерами завдяки одним тільки лотерейними квитками "Лото-Забава".

Нагадаємо, "Лото-Забава" офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї.

В цьому році лотереї "Лото-Забава" виповнюється 18 років, тому в честь святкування її повноліття стартувала нова акція "Відірвісь по-дорослому", в рамках якої серед українців обов'язково з'явиться ще один мільйонер.

Призовий фонд акції - 2 млн гривень, а триватиме вона до 12 листопада. Перший, другий і третій переможці акції вже відомі - вони отримають 200, 300 і 500 тисяч грн відповідно. Наступний розіграш визначить того, хто виграє головний приз - 1 млн грн.

З умовами акції можна ознайомитися на сайті лотерейного оператора "М.С.Л.".

Як змінюється життя українців після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забаву", дивіться в сюжеті: