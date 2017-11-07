“Лото-Забава” идет на новый рекорд: семь тиражей подряд игроки срывают 1 млн грн

Имя счастливчика пока неизвестно, но вместе с тем, это уже седьмой выигрыш приза в 1 миллион гривен подряд. Начиная с 23 сентября не было еще ни одного тиража лотереи, где бы украинцы не сорвали один из главных денежных призов “Лото-Забава” – 1 млн грн.

С начала 2017 года счастливчиков, которые выиграли приз от 1 млн и выше, уже 16. Все они стали миллионерами благодаря одним только лотерейным билетам “Лото-Забава”.

Напомним, “Лото-Забава” официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее.

В этом году лотерее "Лото-Забава" исполняется 18 лет, поэтому в честь празднования ее совершеннолетия стартовала новая акция "Відірвись по-дорослому", в рамках которой среди украинцев обязательно появится еще один миллионер.

Призовой фонд акции - 2 млн гривен, а продлится она до 12 ноября. Первый, второй и третий победители акции уже известны - они получат 200, 300 и 500 тысяч грн соответственно. Следующий розыгрыш определит того, кто выиграет главный приз – 1 млн грн.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте лотерейного оператора "М.С.Л.".

Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в "Лото-Забаву", смотрите в сюжете: