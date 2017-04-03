Лотерейний виграш у 200 тис. грн розділили між собою гравці з Київщини та Буковини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У неділю, 2 квітня, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тисяч гривень виграли одразу двоє гравців: з Чернівецької та Київської областей. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Кожен з гравців отримає по 100 тисяч гривень. Наразі відомі лише номери виграшних білетів «Лото-Забави»:
Чернівецька область - №0185204;
Київська область - №0141547.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом серед лотерей, які подарували Україні найбільшу кількість мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на квітень 2017 року, лічильник налічує вже 262 мільйонера “Лото-Забави”.