Лотерейний виграш у 200 тис. грн розділили між собою гравці з Київщини та Буковини

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У неділю, 2 квітня, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тисяч гривень виграли одразу двоє гравців: з Чернівецької та Київської областей. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Кожен з гравців отримає по 100 тисяч гривень. Наразі відомі лише номери виграшних білетів «Лото-Забави»:

Чернівецька область - №0185204;

Київська область - №0141547.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом серед лотерей, які подарували Україні найбільшу кількість мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на квітень 2017 року, лічильник налічує вже 262 мільйонера “Лото-Забави”.

 

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