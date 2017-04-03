Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки из Черновицкой и Киевской областей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49223 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104499 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160709 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118471 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117706 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113182 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104700 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107184 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103666 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154775 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки из Черновицкой и Киевской областей

Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки из Черновицкой и Киевской областей

Киев  •  УНН

 • 6634 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В воскресенье, 2 апреля, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 200 тысяч гривен выиграли сразу двое игроков: из Черновицкой и Киевской областей. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Каждый из игроков получит по 100 тысяч гривен. Сейчас известны лишь номера выигрышных билетов “Лото-Забавы”:

Черновицкая область — № 0185204;

Киевская область — № 0141547.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров.

Так, 9 октября 2016 года, эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря лотерее “Лото-Забава”. По состоянию на апрель 2017 года, счетчик насчитывает уже 262 миллионера “Лото-Забавы”.

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