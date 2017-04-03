Лотерейный выигрыш в 200 тыс. грн разделили между собой игроки из Черновицкой и Киевской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В воскресенье, 2 апреля, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 200 тысяч гривен выиграли сразу двое игроков: из Черновицкой и Киевской областей. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Каждый из игроков получит по 100 тысяч гривен. Сейчас известны лишь номера выигрышных билетов “Лото-Забавы”:
Черновицкая область — № 0185204;
Киевская область — № 0141547.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом среди лотерей, которые подарили Украине наибольшее количество миллионеров.
Так, 9 октября 2016 года, эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря лотерее “Лото-Забава”. По состоянию на апрель 2017 года, счетчик насчитывает уже 262 миллионера “Лото-Забавы”.