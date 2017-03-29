Лотерейний ринок України у занепаді – ЗМІ

За оцінками експертів, за два роки обсяг лотерейного ринку зменшився у десять разів, хоча до 2014 року об’єктивних підстав для цього не було.

“Лотерейний ринок показував постійне зростання, щороку на 30 — 40% обсяги лотерейного ринку збільшувалися. Надходження до бюджету також щороку збільшувалися. Передумов для такої ситуації, яку ми бачимо сьогодні — катастрофічного зменшення лотерейного ринку не було, з точки зору ринку”, — зауважила експерт у лотерейній сфері Зоряна Топорецька.

Ці слова експерта підтверджує найбільший лотерейний оператор України — компанія “М.С.Л.”.

“Об’єктивних причин для зменшення продажів лотереї в Україні не було. Перспективи були досить гарні, і, в принципі, нічого не передбачало біди”, — сказав директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л” Павло Вайсеро.

Зазначається, що у 2014 році об’єм лотерейного ринку складав 12 млрд грн, а прямих податків до бюджету було понад 500 млн грн. За оптимістичними оцінками ринок щороку мав зростати на 30 — 50%. Але у 2014 року все змінилось. Представники Мінфіну взялися за дискредитацію лотерей.

Спершу Мінфін не продовжив операторам ліцензії, чим прямо порушив закон “Про державні лотереї”. До речі, й до сьогоднішнього дня ліцензії Мінфіном не розроблені, оператори лотерей змушені працювати з простроченими на підставі перехідних положень.

Окрім того колишній міністр Олександр Шлапак розповсюдив у ЗМІ непідтверджену інформацію про начебто російський слід у лотерейних компаніях, що репутаційно вдарило по операторах.

У 2015 році Мінфін ввів потрійне оподаткування: з призового фонду, з прибутку і з мінімальних виграшів. До того ж, до Мінфіну приєдналася РНБО, який ввів обмежувальні санкції проти двох з трьох існуючих операторів державних лотерей.

На фоні вищезазначеного, щороку Мінфін намагався через Верховну Раду протягнути закон про гральний ринок, який передбачав знищення лотерей, зауважила З.Топорецька.

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В “М.С.Л.” стверджують, що з 2014 року влада лобіює інтереси лише одного оператора лотерей, решта — вимушені утримуватися на ринку в умовах постійного стресу.

“З 2014 року, коли умови почали змінюватися, ми отримали ситуацію, коли податкова база стала неадекватною. В сегменті, в якому мали б працювати три оператори, які мають відповідні права на роботу, працює лише один. Відрахування до Державного бюджету катастрофічно падають, при цьому мережа цього формально єдиного "легального" оператора швидко зростає, він є уже практично на кожному кроці. Тому про випадковість не доводиться говорити”, — зауважив П.Вайсеро.

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ЗМІ звертають увагу, що спад на лотерейному ринку зумовлений людським фактором, однак, досі за це ніхто не покараний.

“На жаль, ніхто не покараний. Ми бачимо з боку різних державних органів цю бездіяльність. Наприклад, Міністерство фінансів, як орган управління у сфері лотерейної діяльності, не формує державну політику, не реалізує її, і не виконує ті обов’язки, які на нього покладені Законом „Про державні лотереї України“. Кабінет Міністрів також не виконує свої обов’язки. Можемо також говорити про бездіяльність Верховної ради”, — зазначила З.Топорецька.

На переконання нардепа М.Головко, компенсацію державі мають виплатити ті чиновники, які призвели до збитків.

“Наприклад, якщо суддя ухвалив рішення, яке принесло збитки державі, то мають матеріально відшкодувати з власної кишені. Те саме стосується і чиновників”, — зазначив М.Головко.

В програмі зазначають, що перший чиновник, який може понести відповідальність за втрати держави, це тимчасово відсторонений голова ДФС Роман Насіров. Якщо справа дійде до логічного завершення, це стане прикладом того, що до відповідальності таки притягнуть і інших чиновників.

“Справа Романа Насірова закладає засади того, що будь-який чиновник може сісти на лаву підсудних. І давати показання стосовно тих людей, з яким він був співучасником схем. Справа Насірова може дати поштовх іншим думати, що вони роблять”, — сказав нардеп М.Найєм.