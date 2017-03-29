Лотерейный рынок Украины в упадке - СМИ

По оценкам экспертов, за два года объем лотерейного рынка уменьшился в десять раз, хотя до 2014 года объективных оснований для этого не было.

“Лотерейный рынок показывал постоянный рост, ежегодно на 30-40% объемы лотерейного рынка увеличивались. Поступления в бюджет также ежегодно увеличивались. Предпосылок для такой ситуации, которую мы видим сегодня — катастрофическое уменьшение лотерейного рынка не было, с точки зрения рынка ”, - отметила эксперт в лотерейной сфере Зоряна Топорецкая.

Эти слова эксперта подтверждает крупнейший лотерейный оператор Украины — компания “М.С.Л.”.

“Объективных причин для уменьшения продаж лотереи в Украине не было. Перспективы были достаточно хороши, и, в принципе, ничего не предвещало беды”, - сказал директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л" Павел Вайсеро.

Отмечается, что в 2014-м году объем лотерейного рынка составлял 12 млрд грн, а прямых налогов в бюджет было более 500 млн грн. По оптимистичным оценкам рынок ежегодно должен расти на 30-50%. Но В 2014-м году все изменилось. Представители Минфина взялись за дискредитацию лотерей.

Сначала Минфин не продлил операторам лицензии, чем прямо нарушил закон “О государственных лотереях”. Кстати, и до сегодняшнего дня лицензии Минфином не разработаны, операторы лотерей вынуждены работать с просроченными на основании переходных положений.

Кроме того, бывший министр Александр Шлапак распространил в СМИ неподтвержденную информацию о якобы российском следе в лотерейных компаниях, что репутационно ударило по операторам.

В 2015 году Минфин ввел тройное налогообложение: с призового фонда, на прибыль и с минимальных выигрышей. К тому же, к Минфину присоединился СНБО, который ввел ограничительные санкции против двух из трех существующих операторов государственных лотерей.

На фоне вышесказанного, каждый год Минфин пытался через Верховную Раду протянуть закон об игорном рынке, который предусматривал уничтожение лотерей, заметила З.Топорецькаая.

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В “М.С.Л.” утверждают, что с 2014 года власть лоббирует интересы только одного оператора лотерей, остальные — вынуждены удерживаться на рынке в условиях постоянного стресса.

“С 2014 года, когда условия начали меняться, мы получили ситуацию, когда налоговая база стала неадекватной. В сегменте, в котором должны работать три оператора, которые имеют соответствующие права на работу, работает только один. Отчисления в Государственный бюджет катастрофически падают, при этом сеть этого формально единственного "легального“ оператора быстро растет, он уже практически на каждом шагу. Поэтому о случайности не приходится говорить”, - отметил П.Вайсеро.

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СМИ обращают внимание, что спад на лотерейном рынке обусловлен человеческим фактором, однако, до сих пор за это никто не наказан.

“К сожалению, никто не наказан. Мы видим со стороны различных государственных органов это бездействие. Например, Министерство финансов, как орган управления в сфере лотерейной деятельности, не формирует государственную политику, не реализует ее, и не выполняет те обязанности, которые на него возложены Законом „О государственных лотереях Украины“. Кабинет Министров также не выполняет свои обязанности. Можно также говорить о бездеятельности Верховной Рады”, - отметила З.Топорецкая.

По мнению нардепа М.Головко, компенсацию государству должны выплатить те чиновники, которые привели к убыткам.

“Например, если судья принял решение, которое принесло ущерб государству, то должен материально возместить из собственного кармана. То же касается и чиновников”, - отметил М.Головко.

В программе отмечают, что первый чиновник, который может понести ответственность за потери государства, это временно отстраненный глава ДФС Роман Насиров. Если дело дойдет до логического завершения, это станет примером того, что к ответственности таки привлекут и других чиновников.

“Дело Романа Насирова закладывает основы того, что любой чиновник может сесть на скамью подсудимых. И давать показания относительно тех людей, с которыми он был соучастником схем. Дело Насирова может дать толчок другим думать, что они делают”, - сказал нардеп М.Найем.