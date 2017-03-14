Лотерейні оператори хочуть працювати прозоро

Прозорість лотерей впливає на рівень довіри людей до гри. Більшість країн створюють чіткі умови для грального процесу, які дозволяють гравцям комфортно грати, а лотереям — прозоро виплачувати джек-поти.

До прикладу, у Італії чесність лотерей забезпечується за рахунок загальної автоматизації, державний регулятор гральної індустрії вимагає, аби власники лотерей були підключені до спеціального комп’ютерного центру. Такий механізм дозволяє відслідковувати кожен розіграш на гральному сайті та оберігати гравців від шахраїв.

Українські лотерейники сигналізують, що влада таки відкинула лотереї у 90-ті, коли довіра до гри дорівнювала нулю, а галузь не мала перспектив. За словами директора з маркетингу компанії “М.С.Л.” Павла Вайсеро, неймовірними зусиллями довіру до лотерей вдалось відновити силами лотерейних операторів.

“Компанії операторів інвестували в цей ринок, інвестували у популяризацію лотерей, демонстрували суспільству користь від лотерей, розвивали власну мережу розповсюдження. І це давало дивіденди як державі, так і самим гравцям, тому що, в принципі, найбільша кількість виграшів, найбільша кількість мільйонерів, які з’явилися, припала на ці роки активного розвитку лотерейного ринку” — сказав П.Вайсеро.

У найкращі часи в лотереї в Україні грали 15% дорослого населення. Це у 4 рази менше, ніж, до прикладу, у Великій Британії. Але ринок ріс з року в рік, поки у 2014 році настав перелом.

“Те, що відбулось в Україні, воно, знову ж таки, суперечить будь-якому здоровому глузду. В той час, коли державі необхідні кошти, коли лотерейні оператори можуть і перераховують ці кошти до Державного бюджету — міністр фінансів виходить, і відкрито каже, що лотерейний ринок є незаконним, цей оператор не може працювати, не купуйте лотереї, бойкотуйте їх. Далі цю ініціативу підхоплюють інші міністри, контролюючі органи на місцях” — сказав П.Вайсеро.

Лотерейні оператори вимушені власноруч утримувати галузь від тотального занепаду. Аби відновити довіру людей — вирішили самостійно адаптувати свої бізнес-процеси до міжнародних стандартів.

Так, оператор державних лотерей М.С.Л. ініціював процес міжнародної оцінки відповідності своїх систем стандартам контролю безпеки лотерейного бізнесу, розроблених всесвітньою лотерейною асоціацією WLA. Таку перевірку пройшли усі провідні лотереї світу.

Зі слів голови Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик-менеджменту та безпеки бізнесу Т’єрі Пужоля, пройти сертифікацію за критеріями WLA мають усі пристойні компанії, які хочуть будувати свій бізнес прозоро.

“Ця система буде впроваджуватись для тих операторів, які хочуть будувати свій бізнес прозоро, законно. Які будуть думати про клієнта і також матимуть можливість уникати шахрайства і відмивання грошей”, — сказав Т.Пужоль.

На сьогоднішній день стандарти WLA набагато суворіші, ніж вимоги чинного законодавства України. Сам процес стандартизації може тривати до півтора року.

“По-перше, це стосується всіх бізнес-процесів, систем діяльності компаній на предмет її безпеки, цілісності та чесності. Відповідно, потрібно показати всі бізнес процедури внутрішні, всі бізнес-процеси устаткування, які існують в компанії. Починаючи від кількості співробітників та ноутбуків, чи взагалі персональних комп’ютерів — закінчуючи кількістю серверів: як організовані ігри, яким чином організовані ігри, яким чином захищена база даних гравців, тиражів і результатів”, — сказав представник виконкому Європейської лотерейної асоціації Євген Власенко.

Така стандартизація на користь усім. Операторам вказують на недоліки у веденні бізнесу і кажуть, як їх ліквідувати. Гравці отримують якісні послуги, а держава є впевненою у прозорості роботи лотерейних операторів.

“Наразі і у нас в інтернеті, в пресі дуже часто піднімається питання законності чи незаконності роботи певного оператора лотерей. Але реально, у нас немає цього індикатора що є правильно відповідно до закону, а що є неправильно. Тому фактично даний тип сертифікації дозволяє поставити єдину систему координат, по якій можна виміряти, хто працює у відповідності до правил і стандартів, а хто ні”, - сказав директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

Стандартизацію WLA підтримали й у Верховній Раді.

“Люди втомились жити по-сірому, або взагалі по-чорному. Люди хочуть прозорості і зрозумілості, в тому числі і в своїй роботі. І задля цього проводиться стандартизація. Другий, більш важливий елемент — це можливість інвестування в цю сферу і задля цього треба застосувати свої стандарти контролю і моніторингу”, — сказав народний депутат Павло Кишкар.

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За словами фахівців, ці стандарти можуть і повинні стати основою нового лотерейного законодавства, якщо уряд і справді хоче цивілізованих правил гри на ринку.

“Це може бути на рівні закону, на рівні ліцензійних умов, де висуваються вимоги. Що стосується відповідальної гри, то по великому рахунку, це ввійшло у законодавство багатьох країн. Що стосується безпеки — тут є варіанти, вони можуть бути адаптовані. Але загалом це дуже необхідно ”, - сказав представник виконкому Європейської лотерейної асоціації Євген Власенко.

За словами Павла Вайсеро, наразі М.С.Л. планує першою серед українських лотерейних компаній отримати сертифікат відповідності світовим стандартам із прозорості ведення бізнесу.

“Держава наразі, як і протягом всього періоду існування незалежної України, не хоче займатися розвитком лотерейного ринку. Тому нам, як лідеру ринку, як компанії, яка розуміє філософію лотерей, доводиться, знову ж таки, брати ініціативу в свої руки і рухати цей ринок вперед”, — сказав пан Вайсеро

Довідка УНН: Всесвітня асоціація лотереї (WLA) — це міжнародне професійне об’єднання державних лотерей, що представляє понад вісімдесят країн нашої планети. Всесвітня лотерейна асоціація контролює якість і порядок проведення лотерейних розіграшів, перешкоджає виникненню і розвитку нелегальних азартних ігор.

Учасниками WLA раніше були два українських лотерейних оператори — “М.С.Л.” та “УНЛ”. Проте, нещодавно стало відомо, що Всесвітня асоціація лотерей виключила “УНЛ” зі свого складу.

Сьогодні оператор державних лотерей “М.С.Л.” — єдиний представник України у Всесвітній лотерейній асоціації.