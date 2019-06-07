Лотерея збагатила гравця з Кривого Рогу на півмільйона

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КИЇВ. 7 червня. УНН. У місті Кривий Ріг під час розіграшу тиражу №2060 щоденної державної лотереї "ТОП" виграли максимальний приз - 500 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Гравець придбав щасливий білет 4 червня у "ЛОТО маркеті", що розташований за адресою: мікрорайон Зарічний, 39-А.

"Щаслива комбінація чисел виграшного тиражу: 1, 6, 5, 0, 7, 1", - уточнили в "М.С.Л.".

У компанії зазначили, що переможець може звернутися за консультацією з оформлення виграшу на безкоштовну гарячу телефонну лінію компанії за телефоном 0 (800) 21 00 65.

"Це вже третій виграш сумою 500 000 гривень у лотерею "ТОП" у 2019 році та 138-й серед усіх виграних головних призів за весь час проведення лотерей "ТІП" і "ТОП", починаючи з 14 жовтня 2013 року. Попередній приз сумою у півмільйона гривень у "ТОП" було виграно на минулому тижні, 27 травня 2019 року, у Чернігові під час розіграшу тиражу №2052", - нагадали в "М.С.Л.".

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