Лотерея обогатила игрока из Кривого Рога на полмиллиона

Игрок приобрел счастливый билет 4 июня в "Лото маркете", который расположен по адресу: микрорайон Заречный, 39-А.

"Счастливая комбинация цифр выигрышного тиража: 1, 6, 5, 0, 7, 1", - уточнили в "М.С.Л.".

В компании отметили, что победитель может обратиться за консультацией по оформлению выигрыша на бесплатную горячую телефонную линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65.

"Это уже третий выигрыш суммой 500 000 гривен в лотерею "ТОП" в 2019 году и 138-й среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей "ТІП" и "ТОП", начиная с 14 октября 2013 года. Предыдущий приз суммой в полмиллиона гривен в "ТОП" было выиграно на прошлой неделе, 27 мая 2019 года, в Чернигове во время розыгрыша тиража №2052", - напомнили в "М.С.Л.".