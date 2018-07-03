Лотерея збагатила гравця з Київщини на півмільйона гривень

Повідомляється, що виграшний білет було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.”, що розташований за адресою: вул.Миколаївська, 17 (магазин "Гастроном").

У компанії зазначили, що переможець може звернутися за консультацією на безкоштовну гарячу телефонну лінію компанії за номером 0 (800) 21 00 65, щоб отримати консультацію щодо оформлення виграшу.

"Це другий виграш у лотерею "ТОП" у 2018 році та 134-й серед усіх виграних головних призів за весь час проведення лотерей "ТІП" і "ТОП", починаючи з 14 жовтня 2013 року", - нагадали в "М.С.Л.".

Востаннє 500 тис. грн виграв гравець з Вінниці.