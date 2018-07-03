Лотерея обогатила игрока из Киевской области на полмиллиона гривен

Сообщается, что выигрышный билет был приобретен на фирменном столе "М.С.Л.", расположенного по адресу: ул.Николаевская, 17 (магазин "Гастроном").

В компании отметили, что победитель может обратиться за консультацией на бесплатную горячую телефонную линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, чтобы получить консультацию по оформлению выигрыша.

"Это второй выигрыш в лотерею "ТОП" в 2018 году и 134-й среди всех выигранных главных призов за все время проведения лотерей "ТИП" и "ТОП", начиная с 14 октября 2013 года", - напомнили в "М.С.Л.".

Последний раз 500 тыс. грн выиграл игрок из Винницы.