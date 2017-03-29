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Лотерея “Мегалот” розіграє 15 млн грн

Лотерея “Мегалот” розіграє 15 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. “Мегаджекпот” лотереї “Мегалот” становить 13 млн 100 тис. грн, а “Мегаприз” — 1 млн 900 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться сьогодні на Першому національному телеканалі України о 22:40.

За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№ 1625 від 25 березня 2017 року) максимальна сума виграшу гравців становила 4,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, 18 лютого житель міста Дніпро виграв “Мегаприз” лотереї “Мегалот” на суму понад 6 млн грн. Виграшна ставка була зроблена на точці продажу лотерейних білетів “М.С.Л.”, що розташувалась у ТРЦ “Караван” на вулиці Нижньодніпровська, 17.

У своїй ігровій картці переможець скористався системною ставкою. Загальна вартість його чека склала 140 гривень. При цьому, мінімальна вартість однієї гри — 5 гривень. Наразі цей виграш є найбільшим серед усіх виграшів у лотереях України у 2017 році.

Варто зауважити, що переможець лотереї — 35-річний Євген Зеленський, вже визначився куди витратить виграні 6 млн грн.

Умови лотереї такі: “Мегаприз” — приз за 6 вгаданих чисел; “Мега джек-пот” — приз за 6 вгаданих чисел та додаткову “мегакульку”, яка подвоює виграші.

Як раніше повідомляли в “М.С.Л.”, за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.

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