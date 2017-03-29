Лотерея "Мегалот" разыграет сегодня 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. "Мегаджекпот" лотереи "Мегалот" составляет 13 млн 100 тыс. грн, а "Мегаприз" - 1 млн 900 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Розыгрыш очередного тиража лотереи состоится сегодня на Первом национальном телеканале Украины в 22:40.
По данным “М.С.Л.”, во время розыгрыша прошлого тиража (№ 1625 от 25 марта 2017 года) максимальная сумма выигрыша игроков составляла 4,5 тыс. грн.
Напомним, 18 февраля житель города Днепр выиграл “Мегаприз” лотереи “Мегалот” на сумму более 6 млн грн. Выигрышная ставка была сделана на точке продажи лотерейных билетов “М.С.Л.”, которая расположилась в ТРЦ “Караван” на улице Нижнеднепровская, 17.
В своей игровой карточке победитель воспользовался системной ставкой. Общая стоимость его чека составила 140 гривен. При этом, минимальная стоимость одной игры — 5 гривен. Сейчас этот выигрыш является крупнейшим среди всех выигрышей в лотереях Украины в 2017 году .
Стоит заметить, что победитель лотереи — 35-летний Евгений Зеленский, уже определился куда потратит выигранные 6 млн грн .
Условия лотереи такие: “Мегаприз” — приз за 6 угаданных чисел; “Мегаджекпот” — приз за 6 угаданных чисел и дополнительную “Мегакульку”, которая удваивает выигрыши.
Как ранее сообщали в “М.С.Л.”, за все время проведения лотереи “Мегалот” игроками было выиграно более 270 млн грн.