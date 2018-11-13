Лотерея "Лото-Забава" відсвяткувала 19-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У неділю, 11 листопада 2018 року, "Лото-Забава" відсвяткувала свій 19-й день народження, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу оператора держлотерей "М.С.Л.".
За цей час завдяки лотереї в Україні з'явилося 308 мільйонерів, з них 29 - лише цього року.
Розіграш святкового тиражу також відзначився безліччю грошових призів.
У цей день був виграний максимальний грошовий приз у конкурсі "Багаті та Відомі" - 500 тис. грн. Переможницею стала Тамара Пономаренко, яка зізналася, що має свій секрет успіху гри у лотерею і вже знає, що виграні гроші підуть на ремонт будинку сина.
Ще один конкурс лотереї - "Парочка" - приніс власнику лотерейного білета "Лото-Забава" №0181281 300 тис. грн.
Також цього дня відбувся фінальний розіграш акції "Злови машину на День народження", який був приурочений до 19-річчя лотереї. Останній аукціонний автомобіль JACS2 вартістю 400 тис. грн дістався гравцеві, у лотерейному білеті якого була вказана аукціонна комбінація 64806462. Відомо, що щасливий білет куплений в Інтернеті.
Поки фінального переможця акції шукають, до студії "Лото-Забава" приїхали попередні переможці акції - подружня пара Микола і Тетяна з Дніпропетровської області. Переможець зізнався, що заради візиту до студії "Лото-Забави" навіть пропустив відкриття мисливського сезону.