Лотерея "Лото-Забава" отпраздновала 19-летие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В воскресенье, 11 ноября 2018 года, “Лото-Забава” отпраздновала свой 19-й день рождения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора гослотерей “М.С.Л.”.
За это время благодаря лотереи в Украине появилось 308 миллионеров, из них 29 – только в этом году.
Розыгрыш праздничного тиража также отметился множеством денежных призов.
В этот день был выигран максимальный денежный приз в конкурсе "Багаті та Відомі" - 500 тыс. грн. Победительницей стала Тамара Пономаренко, которая призналась, что имеет свой секрет успеха игры в лотерею и уже знает, что выигранные деньги пойдут на ремонт дома сына.
Еще один конкурс лотереи - “Парочка” - принес обладателю лотерейного билета “Лото-Забава” №0181281 300 тыс. грн.
Также в этот день состоялся финальный розыгрыш акции "Злови машину на День народження", который был приурочен к 19-летию лотереи. Последний аукционный автомобиль JACS2 стоимостью 400 тыс. грн достался игроку, в лотерейном билете которого была указана аукционная комбинация 64806462. Известно, что счастливый билет куплен в Интернете.
Пока финального победителя акции ищут, в студию “Лото-Забава” приехали предыдущие победители акции – супружеская пара Николай и Татьяна с Днепропетровской области. Победитель признался, что ради визита в студию “Лото-Забавы” даже пропустил открытие охотничьего сезона.