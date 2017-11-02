Лотерея "Лото-Забава": 15 мільйонерів з початку року

Станом на 2 листопада, лічильник нарахував 15 мільйонерів з початку 2017 року та 274 мільйонера за весь час існування лотереї.

Зауважимо, з 24 вересня українці зривають 1 млн грн у цю лотерею щонеділі, тобто шостий тираж поспіль.

Раніше представниками Національного реєстру рекордів України “Лото-Забава” була визнана офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з’явились в країні завдяки українській державній лотереї.

Цього року лотереї “Лото-Забава” виповнюється 18 років, тож на честь святкування її повноліття стартувала нова акція “Відірвись по-дорослому”, у рамках якої серед українців обов’язково з’явиться ще один мільйонер.

Призовий фонд акції – 2 млн гривень, а триватиме вона до 12 листопада. Перший і другий переможці акції вже відомі і вони отримають 200 і 300 тисяч грн відповідно. Наступний розіграш визначить того, хто виграє третій приз - 500 тисяч грн.

Нагадаємо, акційні розіграші відбуватимуться 5 та 12 листопада з виграшами у 500 тисяч грн та 1 млн грн відповідно.

З умовами акції можна ознайомитися на сайті лотерейного оператора “М.С.Л.”.

Як змінюється життя українців після виграшу 1 млн грн в “Лото-Забаву”, дивіться у сюжеті: