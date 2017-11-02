Лотерея "Лото-Забава": 15 миллионеров с начала года

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46678 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113309 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102252 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105081 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90745 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103719 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102009 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Лотерея "Лото-Забава": 15 миллионеров с начала года

Лотерея "Лото-Забава": 15 миллионеров с начала года

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. С начала 2017 года миллионерами государственной лотереи "Лото-Забава" стали уже пятнадцать игроков. Об этом свидетельствует счетчик миллионеров "Лото-Забавы" на сайте оператора "М.С.Л.", передает УНН.

По состоянию на 2 ноября, счетчик насчитал 15 миллионеров с начала 2017 года и 274 миллионера за все время существования лотереи.

Заметим, с 24 сентября украинцы срывают 1 млн грн в эту лотерею еженедельно, то есть шестой тираж подряд.

Ранее представителями Национального реестра рекордов Украины "Лото-Забава" была признана официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи.

В этом году лотерее "Лото-Забава" исполняется 18 лет, поэтому в честь празднования ее совершеннолетия стартовала новая акция "Оторвись по-взрослому", в рамках которой среди украинцев обязательно появится еще один миллионер.

Призовой фонд акции - 2 млн гривен, а продлится она до 12 ноября. Первый и второй победители акции уже известны и они получат 200 и 300 тысяч грн соответственно. Следующий розыгрыш определит того, кто выигрывает третий приз - 500 тысяч грн.

Напомним, акционные розыгрыши будут проходить 5 и 12 ноября с выигрышами в 500 тысяч грн и 1 миллион грн соответственно.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте лотерейного оператора "М.С.Л.".

Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в "Лото-Забаву", смотрите в сюжете:

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