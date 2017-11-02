Лотерея "Лото-Забава": 15 миллионеров с начала года

По состоянию на 2 ноября, счетчик насчитал 15 миллионеров с начала 2017 года и 274 миллионера за все время существования лотереи.

Заметим, с 24 сентября украинцы срывают 1 млн грн в эту лотерею еженедельно, то есть шестой тираж подряд.

Ранее представителями Национального реестра рекордов Украины "Лото-Забава" была признана официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотереи.

В этом году лотерее "Лото-Забава" исполняется 18 лет, поэтому в честь празднования ее совершеннолетия стартовала новая акция "Оторвись по-взрослому", в рамках которой среди украинцев обязательно появится еще один миллионер.

Призовой фонд акции - 2 млн гривен, а продлится она до 12 ноября. Первый и второй победители акции уже известны и они получат 200 и 300 тысяч грн соответственно. Следующий розыгрыш определит того, кто выигрывает третий приз - 500 тысяч грн.

Напомним, акционные розыгрыши будут проходить 5 и 12 ноября с выигрышами в 500 тысяч грн и 1 миллион грн соответственно.

С условиями акции можно ознакомиться на сайте лотерейного оператора "М.С.Л.".

Как меняется жизнь украинцев после выигрыша 1 млн грн в "Лото-Забаву", смотрите в сюжете: