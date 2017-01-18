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Лосьйон “Глід” російського виробництва зняли з продажу на Херсонщині

Лосьйон “Глід” російського виробництва зняли з продажу на Херсонщині

Київ • УНН

 • 11440 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Лосьйон “Глід” російського виробництва зняли з продажу у Каховці та Херсоні. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

“Лосьйон „Глід“ з продажу у магазинах торгівельної мережі „Везунчик“ у м.Каховка та м.Херсон знятий, керівництву торгівельної мережі „Везунчик“ надано пропозиції щодо недопущення реалізації лосьйону, який не відповідає вимогам законодавства”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Держпродспоживслужба, під час перевірки у магазинах було виявлено порушення. Так, лосьйон на момент перевірки не відповідав вимогам щодо наявності відповідного маркування: маркування було викладене російською мовою.

Окрім того, магазини не створили відповідні умови для зберігання та реалізації парфумерно-косметичних виробів у частині забезпечення добре вентильованих приміщень, створення відносної вологості і температури повітря.

Як зазначається, станом на сьогодні жодної скарги на якість лосьйону не надходили. Однак жителів області застерегли утриматися від його вживання.

“Лосьйон є косметичним засобом з догляду за шкірою, на упаковці товаровиробником зазначена попереджувальна інформація про заборону вживання як продукт харчування”, — сказано у повідомленні.

Так, на початку січня 2017 року українські ЗМІ та соціальні мережі опублікували інформацію про реалізацію у магазинах у Херсонській області лосьйону косметичного “Глід” (виробництва ТОВ “РосПродТорг” Санкт Петербург, Росія), призначеного для лікувальних ванн. Унаслідок вживання цього засобу в Іркутській області Росії постраждало 122 особи, із яких 74 особи померли.

Українські Національні Новини

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