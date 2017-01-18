Лосьон "Боярышник" российского производства сняли с продажи в Херсонской области

"Лосьон "Боярышник" с продажи в магазинах торговой сети "Везунчик" в г. Каховка и г. Херсон снят, руководству торговой сети "Везунчик" даны указания о недопустимости реализации лосьона, который не соответствует требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Как отмечает Госпродпотребслужба, во время проверки в магазинах были выявлены нарушения. Так, лосьон на момент проверки не отвечал требованиям о наличии соответствующей маркировки: маркировка была на русском языке.

Кроме того, магазины не создали соответствующие условия для хранения и реализации парфюмерно-косметических изделий в части обеспечения хорошо вентилируемых помещений, создания относительной влажности и температуры воздуха.

Как отмечается, на сегодня ни одной жалобы на качество лосьона не поступало. Однако жителей области предостерегли от его употребления.

"Лосьон является косметическим средством по уходу за кожей, на упаковке товаропроизводителем указана предупредительная информация о запрете употребления в качестве продукта питания", - сказано в сообщении.

Так, в начале января 2017 года украинские СМИ и социальные сети опубликовали информацию о реализации в магазинах в Херсонской области лосьона косметического "Боярышник" (производства ООО "РосПродТорг" Санкт Петербург, Россия), предназначенного для лечебных ванн. В результате применения этого средства в Иркутской области России пострадали 122 человека, из которых 74 человека погибли.