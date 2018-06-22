Лондон закликав Москву забезпечити дотримання Дамаском перемир'я в зоні деескалації в Сирії

Висловивши стурбованість Лондона повідомленнями про “повітряні і артилерійські атаки режиму (президента Сирії Башара) Асада по зоні деескалації”, що призвело “до загибелі мирних жителів і переміщення населення”, Берт сказав: “Військовий наступ режиму в цій зоні буде являти собою кричуще порушення режиму припинення вогню і угоди про деескалацію, досягнутої Росією, Сполученими Штатами і Йорданією в минулому листопаді і підтриманого Великою Британією. Ми настійно закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання за даною угодою і забезпечити, щоб сирійський режим дотримувався режим припинення вогню. Нездатність зробити це підірве регіональну стабільність і створить загрозу гуманітарної кризи”.

Як повідомляв УНН, з окупованого Криму експортують зерно до Сирії.