Лондон відмовляється визнати анексію Криму Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон відмовляється визнати незаконну анексію Криму Росією, передає УНН з посиланням на Sky News.
“Ми наполягаємо на суверенітет і територіальну цілісність всіх країн Європи, а також відмовляємося визнати незаконну анексію Криму Росією,” — висловив свою думку британський міністр.
Б.Джонсон підкреслив, що Лондон продовжує підтримувати дії США, спрямовані для запобігання хіматак в Сирії з боку офіційного Дамаска.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, який ініціював обговорення нових санкцій проти РФ на засіданні країн G7, знову заявив про необхідність нових санкцій проти російських військових.