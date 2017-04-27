Лондон отказывается признать аннексию Крыма Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон отказывается признать незаконной аннексию Крыма Россией, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Мы настаиваем на суверенитет и территориальную целостность всех стран Европы, а также отказываемся признать незаконной аннексию Крыма Россией", - выразил свое мнение британский министр.
Б. Джонсон подчеркнул, что Лондон продолжает поддерживать действия США, направлены на предупреждение химатак в Сирии со стороны официального Дамаска.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который инициировал обсуждение новых санкций против РФ на заседании стран G7, снова заявил о необходимости новых санкций против российских военных .