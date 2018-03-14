Лондон пояснив відмову в наданні проб речовини, що отруїла Скрипаля

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Лондон не зобов'язаний надавати Росії зразки речовини, якою був отруєний колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив заступник постійного представника Великої Британії при ООН Джонатан Аллен, інформує УНН.

“Росія запитує про проби. І знову — це нерозуміння конвенції. Немає вимог в конвенції, які б вимагали від Великої Британії ділитися пробами, які фігурують у розслідуванні злочину”, — зазначив він.

При цьому Аллен підкреслив, що Лондон, незважаючи на розбіжності з Москвою, продовжить співпрацю з Росією в РБ ООН для розслідування інциденту з отруєнням Сергія Скрипаля.

“Зрозуміло, ми будемо тут працювати з Росією. Ми віримо в ООН і в Раду безпеки, ми віримо в міжнародну систему, засновану на законах. Ми хочемо, щоб на Радбезі країни співпрацювали для підтримання миру і порядку і разом вирішували конфлікти. Зрозуміло, ми будемо працювати з Росією, щоб домогтися цих цілей”, — додав британський дипломат.

Як повідомляв УНН, РФ заявила на засіданні Радбезу ООН, що джерелом отрути при отруєнні Сергія Скрипаля могла бути Велика Британія.

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