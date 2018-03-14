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Лондон объяснил отказ в предоставлении проб вещества, отравила Скрипаля

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Лондон не обязан предоставлять России образцы вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джон Аллен, передает УНН.

“Россия спрашивает о пробах. И снова — это непонимание конвенции. Нет требований в конвенции, которые требовали бы от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления”, — отметил он.

При этом Аллен подчеркнул, что Лондон, несмотря на разногласия с Москвой, продолжит сотрудничество с Россией в СБ ООН для расследования инцидента с отравлением Сергея Скрипаля.

“Разумеется, мы будем здесь работать с Россией. Мы верим в ООН и в Совет безопасности, мы верим в международную систему, основанную на законах. Мы хотим, чтобы на Совбезе страны сотрудничали для поддержания мира и порядка и вместе решали конфликты. Разумеется, мы будем работать с Россией, чтобы добиться этих целей”, — добавил британский дипломат.

Как сообщал УНН, РФ заявила на заседании Совбеза ООН, что источником яда при отравлении Сергея Скрипаля могла быть Великобритания.

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