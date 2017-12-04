Ломаченко відправився в Нью-Йорк на бій з Рігондо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За допомогою сторінки в Instagram чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) повідомив про переліт у Нью-Йорк задля проведення поєдинку проти кубинця Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО), передає УНН.
Боксер разом із батьком і тренером Анатолієм Ломаченко вилетіли з Лос-Анджелесу в Нью-Йорк.
Відзначимо, що двобій двох Олімпійських чемпіонів пройде в Нью-Йорку на легендарній арені "Madison Square Garden" 9-го грудня.
Як повідомлялося раніше, Ломаченко провів відкрите тренування.
Нагадаємо, що українець заявляв про проведення нудних боїв у виконанні Рігондо.