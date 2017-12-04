Ломаченко отправился в Нью-Йорк на бой с Ригондо

Боксер вместе с отцом и тренером Анатолием Ломаченко вылетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

Отметим, что поединок двух Олимпийских чемпионов пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden" 9 декабря.

Как сообщалось ранее, Ломаченко провел открытую тренировку.

Напомним, что украинец заявлял о проведении скучных боев в исполнении Ригондо.