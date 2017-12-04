Ломаченко отправился в Нью-Йорк на бой с Ригондо
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. С помощью страницы в Instagram чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) сообщил о перелете в Нью-Йорк для проведения поединка против кубинца Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), передает УНН.
Боксер вместе с отцом и тренером Анатолием Ломаченко вылетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.
Отметим, что поединок двух Олимпийских чемпионов пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden" 9 декабря.
Как сообщалось ранее, Ломаченко провел открытую тренировку.
Напомним, что украинец заявлял о проведении скучных боев в исполнении Ригондо.