Логотип Євробачення встановили на столичному Майдані Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві на Майдані Незалежності встановили логотип пісенного конкурсу "Євробачення-2017", передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, логотип встановлено неподалік від стели Незалежності.
Як повідомили на офіційній сторінці "Київзеленбуду" у Facebook, логотип Євробачення встановлено в усіх районах столиці.
"Зеленбудівці наразі креативно їх оформлюють", - йдеться у повідомленні.
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