Логотип Евровидения установили на столичном Майдане Независимости

По словам корреспондента, логотип установлен неподалеку от стелы Независимости.

Как сообщили на официальной странице "Киевзеленстроя" в Facebook, логотип Евровидения установлен во всех районах столицы.

"Зеленстроевцы пока креативно их оформляют", - говорится в сообщении.

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