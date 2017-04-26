Логотип Евровидения установили на столичном Майдане Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Киеве на Майдане Независимости установили логотип песенного конкурса "Евровидение-2017", передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, логотип установлен неподалеку от стелы Независимости.
Как сообщили на официальной странице "Киевзеленстроя" в Facebook, логотип Евровидения установлен во всех районах столицы.
"Зеленстроевцы пока креативно их оформляют", - говорится в сообщении.
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