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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 76731 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Льодову арену на 500 місць зібралася будувати Одеська мерія

Льодову арену на 500 місць зібралася будувати Одеська мерія

Київ • УНН

 • 17517 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Льодову арену на 500 місць збираються побудувати в Одесі в мікрорайоні Лузанівка. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконкому Одеської міськради 27 січня, передає УНН.

Деталі

Замовником проектування та будівництва стане Управління капітального будівництва.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, забудовуватися буде пустир, який ніяк не вдається засадити якимись культурними рослинами. Він нагадав, що на лузанівському пустирі планували будувати торговий центр, проте проект виявився витратним, і інвестор від такої ідеї відмовився. Тепер же на вказаній ділянці хочуть спорудити стандартних розмірів льодову арену, щоб проводити там змагання фігуристів і хокейні матчі.

Суму ще не визначили, але фінансувати проект хочуть за рахунок президентської програми "Велике будівництво". Труханов повідомив, що місто може отримати на будівництво важливих інфраструктурних об'єктів до 10 мільярдів гривень.

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