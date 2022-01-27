Льодову арену на 500 місць зібралася будувати Одеська мерія

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Замовником проектування та будівництва стане Управління капітального будівництва.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, забудовуватися буде пустир, який ніяк не вдається засадити якимись культурними рослинами. Він нагадав, що на лузанівському пустирі планували будувати торговий центр, проте проект виявився витратним, і інвестор від такої ідеї відмовився. Тепер же на вказаній ділянці хочуть спорудити стандартних розмірів льодову арену, щоб проводити там змагання фігуристів і хокейні матчі.

Суму ще не визначили, але фінансувати проект хочуть за рахунок президентської програми "Велике будівництво". Труханов повідомив, що місто може отримати на будівництво важливих інфраструктурних об'єктів до 10 мільярдів гривень.