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15 марта, 19:03 • 106762 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143545 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123646 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117148 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104930 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101545 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93337 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124259 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127405 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127313 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Ледовую арену на 500 мест собралась строить Одесская мэрия

Ледовую арену на 500 мест собралась строить Одесская мэрия

Киев • УНН

 • 17517 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Ледовую арену на 500 мест собираются построить в Одессе в микрорайоне Лузановка. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета 27 января, передает УНН.

Детали

Заказчиком проектирования и строительства станет управление капитального строительства.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, застраиваться будет пустырь, который никак не удается засадить какими-то культурными растениями. Он напомнил, что на лузановском пустыре планировали строить торговый центр, однако проект оказался затратным, и инвестор от такой идеи отказался. Теперь же на указанном участке хотят соорудить стандартных размеров ледовую арену, чтобы проводить там соревнования фигуристов и хоккейные матчи.

Сумму еще не определили, но финансировать проект хотят за счёт президентской программы “Большая стройка”. Труханов сообщил, что город может получить на строительство важных инфраструктурных объектов до 10 миллиардов гривен.

Украинские Национальные Новости

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