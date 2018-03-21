Лижники знову спровокували сходження лавини на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 березня. УНН. Днями на горі Брескул у Карпатах лижники спровокували сходження лавини. Цей факт зафіксували дані спостереження сніголавинної станції Пожижевська, передає УНН.
“З північно-східного схилу гори Брескул зійшла лавина свіжого снігу об′ємом 1050 кубометрів. Лавина підрізана лижниками. Орієнтована дата сходження — 18.03. Збитків і жертв немає...”, — зафіксовано у даних спостереження сніголавинної станції.
Сходження лавини було виявлено після покращення видимості у горах. Це вже друга лавина, яка зійшла протягом березня у Карпатах з боку Закарпатської області.
Попередня лавина зійшла 13 березня 2018 року об′ємом мокрого снігу 210 кубічних метрів.
Як раніше повідомляв УНН, лижник на Закарпатті спровокував сходження лавини.