Лыжники вновь спровоцировали сход лавины на Закарпатье

"С северо-восточного склона горы Брескул сошла лавина свежего снега объемом 1050 кубометров. Лавина подрезанная лыжниками. Ориентировочная дата восхождения - 18.03. Убытков и жертв нет...", - зафиксировано в данных наблюдения снеголавинной станции.

Схода лавины было обнаружено после улучшения видимости в горах. Это уже вторая лавина, сошедшая в течение марта в Карпатах со стороны Закарпатской области.

Предыдущая лавина сошла 13 марта 2018 объемом мокрого снега 210 кубических метров.

Как ранее сообщал УНН, лыжник на Закарпатье спровоцировал сход лавины.