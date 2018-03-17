Лижник Яровий здобув другу медаль на Паралімпійських іграх у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У заключній для українців лижній гонці восьмого змагального дня Паралімпійських ігор скарбничка національної команди поповнилася ще однією нагородою, передає кореспондент УНН.
У біатлонному центрі Альпенсія відразу двоє представників України мали нагоду вибороти медалі — 18-річному Тарасу Радю не вистачило трохи більше 10 секунд до трійки, яку замкнув інший наш паралімпієць Максим Яровий +11,5 с програшу від володаря “золота” південнокорейця Сіна. “Срібло” в доробку американця Даніеля Кноссена +5,3 с.
Таким чином, Яровий має в активі дві медалі даних Ігор у Пхьончхані. Раніше він виборював “золото” на дистанції 15 км.
Зауважимо, що на 12-х зимових Паралімпійських іграх Україну представляє команда складом у 30 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 10 — спортсменів-лідерів (гайдів).