Лыжник Яровой получил вторую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В заключительной для Украинской лыжной гонке восьмого соревновательного дня Паралимпийских игр копилка национальной команды пополнилась еще одной наградой, передает корреспондент УНН.
В биатлонном центре Альпенсия сразу два представителя Украины имели возможность завоевать медали — 18-летнему Тарасу советую не хватило чуть более 10 секунд в тройку, которую замкнул другой наш паралимпиец Максим Яровой +11,5 с проигрыша от обладателя “золота” южнокорейца Сина. “Серебро” в активе американца Даниэля Кноссен +5,3 с.
Таким образом, Яровой имеет в активе две медали данных Игр в Пхенчхан. Ранее он боролся “золото” на дистанции 15 км.
Заметим, что на 12-х зимних Паралимпийских играх Украину представляет команда составом в 30 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).